Ehrenbürgerschaft für Eder

Letzten Samstag lud die Gemeinde Hochfilzen zum Ehrenabend in das Kulturhaus ein. Neben der Verleihung der Ehrenbürgerschaft wurden der Ehrenring der Gemeinde in Gold und zwei Ehrennadeln in Gold an besonders verdiente Persönlichkeiten überreicht.



Hochfilzen | „Vier außergewöhnliche Bürger haben es sich ganz besonders verdient, heute auf der Bühne zu stehen. Vier meiner langjährigen Wegbegleiter, wie Bürgermeister Konrad Walk betont, welche das Allgemeine über das Persönliche gestellt und mit jahrzehntelangem Einsatz wesentlich zur positiven Entwicklung der Gemeinde Hochfilzen beigetragen haben. Diese Ehrungen muss man sich erarbeiten, und ihr habt sie euch redlich verdient.“



Mit der Ehrennadel in Gold wurden Walter Spreng und Manfred Obermoser ausgezeichnet. Spreng ist Gründungsobmann des Kulturvereins „Kultur1000“ und Stadionsprecher beim jährlichen Biathlon Weltcup und den Weltmeisterschaften 2005 und 2017. Manfred Obermoser war mehrere Perioden Gemeinderat und Gemeindevorstand sowie in den nicht so leichten Anfangszeiten des Biathlonsports Präsident des HSV Hochfilzen.



Der Ehrenring in Gold wurde an Matthias Danzl verliehen. Die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang: Gemeinderatsmitglied und Vizebürgermeister, Gründungs- und Ausschussmitglied des Alpenvereins, 15 Jahre Pfarrgemeinderat, über 20 Jahre im OK-Team des Biathlon-Weltcups und Danzl war auch maßgeblich an der Vorbereitung, Durchführung und Finanzierung (Sponsoren) der beiden Weltmeisterschaften beteiligt.



Ehrenring in Gold verliehen



Emotionaler Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Ehrenringes in Gold und der Ehrenbürgerschaft an Alt-Bürgermeister Sebastian Eder. Die Laudatio hielt sein Nachfolger Bgm. Konrad Walk: „Deine Laudatio liest sich wie ein Buch – 1986 als Ersatz in den Gemeinderat gekommen, 1992 – 1998 Gemeinderat, 1998 – 2004 Gemeindevorstand, 2004 – 2015 Bürgermeister. Gastgeber und Mitorganisator der beiden Biathlon-Weltmeisterschaften, Gründungsmitglied Sozialsprengel Pillerseetal, Funktionär bei zahlreichen Hochfilzener Vereinen, Gestaltung und Herausgabe des Hochfilzener Heimatbuches, Ortschronist, Obmann Forum Land, Obmann regio3 (Leader) und vieles mehr. Sebastian Eder bedankte sich im Namen der Geehrten: „Ein Freudentag und eine besondere Ehre, die wir alle zu schätzen wissen. Für mich ist die Ehrenbürgerschaft Verpflichtung, sich weiterhin ohne Eigennutz für die Gemeinde und die Öffentlichkeit einzusetzen.“



Erfolgreichster Biathlet Österreichs



Auf die Bühne gebeten wurden auch die international erfolgreichen Sportler Dominik Landertinger und der Team-Vizeeuropameister und mehrfache Landesmeister im Stockschiessen Maximilian Gfäller. Nach der schwierigen Olympiasaison 2017/18 ist der Gewinner der Bronzemedaille über 20km nunmehr mit insgesamt vier Olympia-Medaillen, vier WM-Medaillen, vier Junioren/Jugendmedaillen und vier EM-Medaillen bisher der beste Biathlet Österreichs. Laudator Franz Berger würdigte die Bodenständigkeit des Sympathieträgers, „Landis“ unvergleichlichen Kampfgeist und die Fähigkeit, bei Großveranstaltungen über sich hinaus zu wachsen. „Geh deinen Weg weiter, wir wünschen dir privat und sportlich das Allerbeste.“ rw



Bild: Ehrungen und Gratulationen der Gemeinde Hochfilzen (v.l.) Bgm. Konrad Walk, Matthias Danzl, Ehrenbürger Sebastian Eder, Dominik Landertinger, Maximilian Gfäller, Manfred Obermoser, Walter Spreng und LA Josef Edenhauser. Foto: Wörgötter