Edelmetall zum Saisonauftakt

Nahtlos an die Erfolge aus dem Vorjahr können die Gespannfahrer anschließen. Bei den Tiroler Meisterschaften gab es das erste Edelmetall der Saison.



St. Johann | Die Saison der Gespannfahrer hat längst schon gestartet und die neunjährige Norikerstute Soraja (Besitzerin Sophie Spitzer) konnte mit Fahrer Bernhard Ettl an die Erfolge des Vorjahres nahtlos anschließen.



Am Fohlenhof in Ebbs wurden vom 1. bis 3. Juni die Tiroler Meisterschaften im Gespannfahren sowie eine Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L in der Kategorie Kaltblut Einspänner ausgetragen. Soraja trat mit Fahrer Bernhard Ettl und Beifahrerin Franziska Stadler an. Bei den Tiroler Meisterschaften holte sich das Trio vom RuFV Kirchberg-Spertental den zweiten Platz und in der Vielseitigkeitsprüfung reihte sich das Gespann an der dritten Stelle ein.



Ebenso am Start war Uli Aufschnaiter mit seiner Elly vom RuFV Kitzbüheler Alpen. Bei den Tiroler Meisterschaften erreichten sie den dritten Platz und in der Vielseitigkeitsprüfung belegte das Team Rang sechs. poe

Bild: Fahrer Bernhard Ettl mit Beifahrerin Franziska Stadler und die neunjährige Norikerstute Soraja holten sich bei den Tiroler Meisterschaften in Ebbs die Silbermedaille. Foto: Privat