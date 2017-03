Edelmetall für Dengscherz

Es ist das erste Edelmetall für Dajana Dengscherz. Die Athletin des Kitzbüheler Ski Clubs gewann bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Are Bronze, das für die junge Kirchbergerin aber wie Gold glänzt.



Are, Kirchberg | Die Junioren-Weltmeisterschaften in Are begannen für die 20-jährige Kirchbergerin nicht ganz nach Wunsch. In der Abfahrt kostete sie ein Fehler eine Top-Platzierung, am Ende reihte sie sich bei diesem Rennen an der 17. Stelle ein.



Im Super-G lief es dann aber nach Wunsch. Hinter ihren Teamkolleginnen Nadine Fest und Franziska Gritsch belegte Dajana Dengscherz Rang drei und komplettierte damit das rot-weiß-rote Podest. Auf Rang vier konnte sich mit Nina Ortlieb eine weitere Österreicherin platzieren.



„Ich bin mega happy mit meiner ersten Medaille bei der Junioren-WM. Endlich hat es auch einmal bei einem Groß­ereignis geklappt. Die Anspannung nach dem Fehler und 17. Platz in der Abfahrt war sehr groß, umso mehr freut mich diese Medaille – für mich glänzt sie wie Gold. So kann es ruhig weitergeh´n“, resümierte die Medaillengewinnerin.



Saison mit vielen Höhen und Tiefen



Die Saison hat für Dajana Dengscherz nicht gerade optimal begonnen. In der Vorbereitung wurde die 20-jährige von einer Verletzung gestoppt. Das Training auf die bevorstehenden Rennen war nicht optimal, dennoch konnte Dajana Dengscherz den ersten Europa-Cup Super-G in Kvitfell (Norwegen) für sich entscheiden. Es folgten weitere Top-Ten-Platzierungen in Davos, Crans Montana und im Sarntal, dazu noch ein weiterer Podestplatz bei der Europacup-Abfahrt in Crans Montana. Dajana belegte in der Schweiz Rang drei.



Der Erfolgslauf der jungen Kirchbergerin wurde aber immer wieder durch Stürze und Verletzungen gebremst. E. M. Pöll

Bild: Dajana Dengscherz holte sich bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Are die Bronzemedaille im Super-G. Foto: Spiess