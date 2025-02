EM-Titel für die heimischen Rodler

Besser hätte es für den Rodelclub Hofpgarten bei der Europameisterschaft nicht laufen können: Tolle Stimmung, spannende Rennen und gleich mehrere Goldmedaillen.



Hopfgarten | Die wochenlangen Vorbereitungen haben sich ausgezahlt. Die Rodel-Europameisterschaft am Penningberg in Hopfgarten war ein echter Hit – nicht nur aus organisatorischer, sondern auch aus sportlicher Sicht. Trotz warmer Temperaturen war die Naturrodelbahn Bärmöser bestens in Schuss und hielt vom ersten bis zum letzten Starter problemlos Stand. Insgesamt 92 Einzel-Teilnehmer und 20 Doppelsitzer aus fünf Nationen verwandelten Hopfgarten am Wochenende in ein Mekka des Rodelsports. Über 80 freiwillige Helfer trugen ihren Teil dazu bei, dass drei Tage lang alles reibungslos ablief – von der Anfahrt über die Zuschauerverpflegung bis hin zur Rennorganisation.



Sportrodler zeigten an zwei Tagen ihr Können

Los ging es am Samstag mit dem 20. Großen Preis von Europa, der schließlich auch als Qualifikation für die tags darauf stattfindende 6. Europameisterschaft im Sportrodeln diente.



Mit einer Goldmedaille im Einzel durch Lukas Bucher und dem Sieg im Doppelsitzer-Bewerb durch Hopfgartens Rodelclub-Obmann Christian Bucher (mit Partner und OK-Chef Hanspeter Bucher) sorgten die heimischen Rodel-Asse bereits beim Großen Preis für einen Auftakt nach Maß. Katharina Sammer schnappte sich zudem noch den Sieg in der Juniorinnen-Wertung.



Am Sonntag ging es für die Rodler dann um alles. Die Besten des Vortags durften noch einmal antreten und beweisen, dass sie auf der eisigen Rennstrecke nicht zu schlagen sind.



Gleich in mehreren Kategorien gingen die Titel 2025 nach Hopfgarten: Die beiden Buchers waren im Doppelsitzer einmal mehr eine Klasse für sich. Auch Lokalmatador Andreas Ehammer hielt dem Druck auf seiner Heimstrecke Stand und holte sich nach dem WM-Titel 2014 nun auch EM-Gold. Lukas Bucher und Katharina Sammer durften sich über den Vize-Europameistertitel freuen.



Alois Wechselberger, Hannes Lindner und Lukas Bucher kürten sich im Team-Bewerb zu den neuen Europameistern. sh

Bild: Christian und Hanspeter Bucher waren im Doppelsitzer-Bewerb nicht zu schlagen (Bild links). Foto: Larissa Weiskopf