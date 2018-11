E-Auto für die letzte Meile

Tirol bekommt 2019 ein in das Öffi-Ticketsystem integriertes E-Carsharing. Das eröffnet eine neue Möglichkeit der Mobilität, denn ab dem Frühjahr ist jeder Punkt des Landes mit dem Öffi-Ticket erreichbar. Das letzte Stück der Reise kann künftig mit einem Elektro-Auto bewältigt werden.



Innsbruck | „Öffentliche Mobilität hört für uns nicht bei den Haltestellen von Bus- und Bahn auf – öffentliche Mobilität muss weitergedacht und die unterschiedlichen Angebote entsprechend kombiniert werden.“ Mit diesen Worten eröffnete LHStv.in Ingrid Felipe die Pressekonferenz zur Kooperation des VVT und seinen kommunalen E-Carsharing-Partnern. „Häufig sind die erste und die letzte Meile das Hindernis zum Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel. Mit der E-Carsharing-Kooperation vernetzen wir die verschiedensten Verkehrsmittel auf intelligente Art und Weise in einem Angebot. Zusätzlich reduzieren sich die Mobilitätskosten der Kunden und es sind dadurch insgesamt weniger Pkws unterwegs“, so Felipe weiter.



Der VVT wird ab dem Frühjahr seinen Kunden die Möglichkeit bieten, ein „E-Carsharing-Upgrade“ auf die bereits erhältlichen Jahrestickets zu erwerben. In Form einer Jahrespauschale erwirbt man damit die Jahresmitgliedschaft beim Großteil der beteiligten E-Carsharing-Partner in Tirol und kann deren Angebote kostengünstig und unkompliziert über den VVT Ticketshop mitbuchen. Gleichzeitig gilt die Pauschale als Stunden-Guthaben.



Ursprünglicher Impulsgeber für diese Kooperation war der Verein „Energie Tirol“, dessen Geschäftsführer Bruno Oberhuber sich über die Rolle seiner Organisation im Rahmen der E-Carsharing-Kooperation äußert: „Als koordinierende Stelle für das Projekt ‚So fährt Tirol 2050‘ ist es unsere zentrale Aufgabe, den Ausbau der Elektromobilität in Tirol voranzutreiben. Die Mitentwicklung dieses E-Carsharing-Angebots für Tirol und die Vernetzung der darin involvierten Akteuren ist ein wesentlicher Beitrag dazu.“



Die technischen Voraussetzungen zur Abwicklung der E-Carsharing-Kooperation bereitet der Verkehrsverbund Tirol gegenwärtig vor, wie VVT-Geschäftsführer Alexander Jug bestätigt: „Als Basis für die Einbindung unserer E-Carsharing-Partner in die VVT-Buchungssysteme dient der neue VVT-Ticketshop, der im Frühjahr online gehen wird. Die aktuell an der Kooperation beteiligten E-Carsharing-Anbieter bringen gemeinsam ca. 35 Elektromobile auf die Straße, die für Jahresticket-Besitzer einfach und kostengünstig buchbar sein werden.“ Die eingesetzten E-Cars stammen von den kommunalen Anbietern Jo-e (St. Johann), Beecar (Kufstein) und floMOBIL (Wörgl).



Marije Moors vom E-Carsharing-Anbieter „jo-e“ in St. Johann hofft, durch die Kooperation mit dem VVT zusätzliche Zielgruppen ansprechen zu können. Alexander Hronek von der Marktgemeinde St. Johann stimmt ihr zu und meint: „VVT- bzw. Bahnkunden sollen zukünftig die Möglichkeit haben, für die letzte Meile mobil zu sein.“

Bild: Freuen sich über die Kooperation, die das E-Carsharing für alle Öffi-Nutzer Tirols verfügbar machen wird (v.l.): VVT-Geschäftsführer Alexander Jug, Bruno Oberhuber (GF Energie Tirol), LH-STv.in Ingrid Felipe, Martin Tschurtschenthaler (Stadtwerke Kufstein), Alexander Hronek (Marktgemeinde St. Johann) und Reinhard Jennewein (Stadtwerke Wörgl). Foto: VVT