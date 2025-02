Drei Tage voller pulsierender Beats

Drei Tage – eine Mainstage – 20 Locations – 40 Artists. Von 28. bis 30. März stehen in Kitzbühel elektronische Beats am Programm.Und das bei kostenlosem Eintritt.



Kitzbühel | Nach der erfolgreichen Premiere letztes Jahr geht das elektronische Boutique Festival Sound | Escape in die zweite Auflage.



Beats von den Gipfeln bis ins Tal

Kitzbühel ist längst ein Hotspot für elektronische Musik. Mit Sound | Escape werden die Initiativen der Betriebe am Berg und im Tal in einem einzigartigen Festival-Konzept vereint. Herzstück ist die Mainstage im Innenhof der Bezirkshauptmannschaft, die am Freitag und Samstag ab 16 Uhr mit hochkarätigen Acts bespielt wird.



Der Auftakt am Freitag, 28. März, beginnt mit ersten Sounds am Berg, bevor ab 16 Uhr die Mainstage in der Innenstadt eröffnet wird. Danach geht es weiter in Bars und Clubs mit internationalen und lokalen DJs. Am Samstag, 29. März, wechseln die Klänge von den Gipfeln ins Tal zur Mainstage und weiter zu den Locations. Der Ausklang am Sonntag, 30. März, bietet einen entspannten Abschluss am Berg.



Insgesamt erklingen an den drei Veranstaltungstagen elektronische Beats der über 40 DJs an rund 20 unterschiedlichen Standorten am Berg und im Tal. Die Mainstage lädt am Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr inmitten der historischen Altstadt zum Tanzen ein.



Line-up mit Sven Väth als Highlight

Ein besonderes Highlight ist der Auftritt von Sven Väth, der als eine der einflussreichsten Figuren der Techno-Szene seit über 40 Jahren weltweit Erfolge feiert. Der Eintritt ist frei, für einige Berg-Venues wird ein Ticket der Bergbahn AG Kitzbühel benötigt.



Die meisten Locations sind zu Fuß erreichbar, und aufgrund der hohen Nachfrage wird eine Reservierung in teilnehmenden Betrieben empfohlen. Das Festival findet bei jedem Wetter statt, kurzfristige Änderungen vorbehalten. KA

Bild: Manfred Hofer (Jufenbeach), Maxi Brandstätter (Sonnenrast), Viktoria Veider-Walser (Kitzbühel Tourismus), Marvin Aloys (Creative Director Addicted Media), Christoph Tomschy (Bei Tomschy) und Alois Sieberer (Berghaus Tirol) freuen sich auf das Boutique Festival Sound | Escape 2025 (v.l.). Foto: Kitzbühel Tourismus