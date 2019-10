Donnerstag ist Anzeigertag

In dieser Ausgabe finden Sie die Beilage "Meine Region - meine Zukunft" - Arbeiten, Wohnen und Leben im Bezirk Kitzbühel. Weitere Themen der Woche:

Kirchdorf: Pläne für Skigebiet vorhanden, es fehlt an Geldgebern

Kitzbühel/Mittersill: Skistart mit Schneedepots

Fieberbrunn: "Gasthaus soll gemieden werden" - Brief sorgt für Unbehagen

Kitzbühel: Petition für Fischaufstieg bei der Kapser Wehr

Hochfilzen: Dorfchef verteidigt Bauprojekt, alle Stellungnahmen sind positiv

St. Johann: Löschfahrzeug geht nach Kroatien

Oberndorf: "Auf der Walz" zu sein ist gute Tradition - es gibt moderne Alternativen

Going, Jochberg: Ehrung für langjährige Unternehmen

Hopfgarten: Duo Minerva präsendiert erste CD

71 Jahre Porsche: Keiner braucht ihn - jeder will ihn

.... viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft und Kultur ... viel Freude beim Lesen und nicht vergessen: "Wir treffen uns am Hahnenkamm"