Donnerstag ist Anzeigertag

Der morgige Donnerstag, ist der erste Tag nach den "Eisheiligen" aber auch: Anzeigertag!

Einige Themen der morgigen Ausgabe:

- Westendorf plant eine Lösung für sein Verkehrsproblem

- Kirchdorf kauft Erweiterungsflächen und ein neuer Ortsteil entsteht

- Neues zum Thema Kinderstation in St. Johann

- Wie aus Dreck Strom entsteht: 30 Jahre Kläranlage in Oberndorf

- Feuerwehren des Bezirks zogen Bilanz

- "Kidnapping für Anfänger" im Wirtshaustheater in Kössen

- positives Resümee bei Jahreshauptversammlung des Roten Kreuzes Brixental

- sportlich berichten wir über die Laufgemeinschaft Itter, Internationales Kaiserwinkl Open, Hänge- und Paragleiterclub Fieberbrunn, Tennisclub Kirchdorf/Erpfendorf und noch vieles mehr ...



Viel Spaß beim Lesen!