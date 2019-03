Donnerstag ist Anzeigertag

In der 13 Kalenderwoche in diesem Jahr finden Sie im Anzeiger unter anderem folgende Themen:

- wie online schon angekündigt und auf unserer Facebookseite zahlreich kommentiert berichten wir auf Seite 3 über die zur Diskussion stehende Schließung der Kinderstation in St. Johann.

- in Going wird auch diskutiert, seit Jahren schon: über die Reither Kreuzung, zu lesen im Aktuellteil auf Seite 5

- im Wirtschaftteil berichten wir u.a. über die Tücken des Investorenmodells, das St. Johanner Wirtschaftsfrühstück und das neue Pilotprojekt im Altenwohnheim

- das Kulturressort besuchte die Premiere von "Da Weltverdruss", die Ausstellung von Kurt Pikl und erlebte den tosenden Applaus beim Konzert der Bundesmusikkapelle St. Johann.

- auf den weiteren Seiten finden Sie Informationen rund um den Bezirk, wie die bisher nicht erfolgreiche Suche nach einem Ausrichter für das Wintersteller-Bataillonsfest, das Fußballwochenende und vieles mehr. Wir lesen uns!

Nicht Vergessen! -> auf Seite 11 Gutscheine für unseren Kitzbüheler Anzeiger Skitag am Samstag ausschneiden. Um 12.30 Uhr wird eine Jahreskarte für's Kitzbüheler Horn verlost! Schaut's vorbei!