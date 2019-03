Donnerstag ist Anzeigertag

Im Anzeiger Wetter steht, dass die ausgeprägte Westwetterlage ständig wechselnde Verhältnisse mit sich bringt. Da ist es doch gut, dass es jede Woche beständig den Kitzbüheler Anzeiger zum Lesen gibt. Einige Themen, was sonst noch "gut" ist im Bezirk:

- Gut bewährt hat sich der Lkw-Kontrollplatz in Going. Täglich fahren ca. 1.600 Lkw's auf dieser Strecke, in den letzten 12 Monaten gab es 1.700 Anzeigen.

- Gut Ding braucht Weile: Baustart für Sozialzentrum in Hopfgarten nach dem Modell der Hausgemeinschaften im Ortsteil Elsbethen erfolgt.

- Gut gewirtschaftet wurde in Jochberg, Jahr mit Überschuss abgeschlossen. Der Ort verliert allerdings ein Traditionshotel: Jochberger Hof schließt.

- Gut, dass es die Freiwilligen Feuerwehren gibt. Wir berichten von den Vollversammlungen in Reith, Jochberg und Westendorf.

- Gute Theaterspieler findet man in St. Johann. Lesen Sie einen ausführlichen Bericht über das 100jährige Bestehen der Volksbühne St. Johann

- Gut, dass der Anzeiger noch viele weitere Geschichten aus und rund um das Geschehen im Bezirk für euch hat - Wir lesen uns!