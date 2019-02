Donnerstag ist Anzeigertag

Unsere Wetterprognose auf Seite 6 bzw. auf www.kitzanzeiger.at verspricht für das Wochenende schönstes Wetter. Wir versprechen TOP-Information auf 64 Seiten. Unter anderem mit folgenden Themen:

- St. Ulrich, Waidring: Verzögerung der Pläne für Hochwasserschutz

- Reith: Dorferneuerungsprozess gemeinsamm mit der Bevölkerung

- Itter: Gams als Familienzuwachs (Online mit Video!)

- Kirchdorf, Schwendt: Bewerbung zum Bergsteigerdorf

- St. Johann: Tanzen gegen die Ignoranz (Online mit Video!)

- Kitzbühel: Kindergarten bekommt "Außenstelle"

- Hopfgarten: groß aufgespielt wurde beim Jubiläumskonzert der LMS (Online mit Video!)

- Going: Schneeskulpturen in der Region Wilder Kaiser

- Kössen: Nada Dietel gibt in ihren Bildern Kindern eine Stimme

- Oberndorf: Bezirksgruppe des Tiroler Landesjagdschutzvereins tagte

- Fieberbrunn: Schützengilde und Schützenkompanie zogen gemeinsam Bilanz

- Hochfilzen: Bezirksmusikskirennen auf der Romed Baumann Rennstrecke

- Jochberg: Schützen zeigten sportlichen Einsatz

- .... und noch viele weitere Berichte aus dem Bezirk, wir lesen uns!