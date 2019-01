Donnerstag ist Anzeigertag

In der kommenden Ausgabe, bereits die fünfte im Jahr, berichten wir selbstverständlich nochmal über das vergangene Hahnenkammwochenende. Nicht nur die sportliche Bilanz interessiert uns, sondern wir berichten über die positiven Auswirkungen der früheren Sperrstunde, das Remümee zur kompletten Programmänderung und Sie lesen ein Interview mit Aksel Lund Svindal. Weiters .....



- investiert die NHT über 12 Millionen in Projekte im Bezirk

- appelliert der Bezirksjägermeister an die Wintersportler

- erfolgte letztes Jahr mindesten eine Wegweisung pro Woche

- segeln die Cordial Hotels unter neuer Flagge

- zeigte der "Mountain Peak" zukunftsweisenden Strategien auf

- gibt es viel sportliche Erfolge abseits des Hahnenkammrennens

.... und vieles mehr rund um unseren Bezirk. Wir lesen uns!