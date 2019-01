Donnerstag ist Anzeigertag

In der Hahnenkammwoche erscheint der Kitzbüheler Anzeiger mit einem Special von 10 Seiten rund um das Rennen des Jahres, dazu kommen noch Themen wie z.B.:

- Ein "normaler" Winter wie früher? Der Anzeiger im Gespräch mit Manfred Bauer, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

- Oberndorf hat die Familien im Fokus: "Was wünschen sich die Oberndorfer?"

- Pläne für Luxus Hotel in Fieberbrunn reifen

- Arbeiterkammerwahl: der Anzeiger diskutierte in großer Runde mit den Kammerräten Siegfried Dellemann, Helmut Deutinger, Heribert Mariacher und Gerald Sturm und dem Bezirksstellenleiter Christian Pletzer

- vielen weitere Themen aus Kultur, den Gemeinden, Land & Leute und Sport bringen Ihnen die Informationen aus dem Bezirk ins Haus. Viel Spaß beim Lesen!