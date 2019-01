Donnerstag ist Anzeigertag

In der Woche vor dem Hahnenkammrennen geben wir Ihnen in der dieswöchigen Ausgabe einen kurzen Bericht über die erfolgte Schneekontrolle und die laufenden Vorbereitungen. Ein Rückblick auf die extremen winterlichen Verhältnisse und deren Auswirkungen fehlt ebenso wenig wie die Berichte im Wirtschaftsteil über die Themen im Rahmen des Neujahrsempfanges:

- Hotelprojekte kritisch hinterfragt, Wirtschaftskammer will weg von Investorenmodellen

- Land plant die "Wohn-Reform"

- Brand in Erpfendorf: Hab und Gut verloren

- Oberndorf: Hopfensberger legt Ämter nieder

- "Kiss & Ride" kommt in Kössen

- Kleinkunst feiert im März, Jubiläumsprogramm im Heft

- und vieles mehr .....



Lesen Sie auch unseren "Lehrlingsanzeiger" und erfahren Sie viel Wissenswertes um das Theme Lehre sowie Stellenangebote!



Viel Freude mit dem Kitzbüheler Anzeiger. Wir lesen uns!