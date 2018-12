Donnerstag ist Anzeigertag

Morgen am Donnerstag, in der letzten Ausgabe vor Weihnachten, finden Sie neben vielen Berichten über vorweihnachtliche Veranstaltungen in unserem Bezirk u.a. folgende Themen:

- Kletterpark in St. Ulrich, Eröffnung im Frühjahr geplant

- Budget in Kitzbühel mehrheitlich beschlossen

- Spatenstich Pflegeschule in St. Johann

- Langlauf Gütesiegel bestätigt

- neue Radarkästen aufgestellt

- Applaus für die Premiere der Heimatbühne Jochberg

und viel Neues aus Wirtschaft, Land & Leute, den Gemeinden und im Sportteil

Viel Freude beim Lesen wünscht das Team des Kitzbüheler Anzeiger.