Donnerstag ist Anzeigertag

Morgen erwartet Sie wieder ein druckfrischer "Kitzbüheler Anzeiger" per Post, beim Händler eurer Wahl oder ab Mitternacht als "living paper" in unserer APP.

Einige Themen der Woche:

- Kitzbühel: Rot-Kreuz Standort wurde fixiert, knappe Abstimmung

- Kössen: Feuer zerstörte Dachstuhl, Gebäude bereits seit acht Jahren im "Dornröschenschlaf"

- Hochfilzen: Pletzer Gruppe hat einiges vor, Pläne für Buchensteinwand

- St. Johann: Fischtreppe ist "für die Fisch" und Großachengenossenschaft sucht Obmann

- Reith: beeindruckende Bilanz der Landjugend/Jungbauernschaft

- in der Wirtschaft lesen Sie wie es um die Nahversorgung und der Wertschöpfung in der Region bestellt ist

- und viele weitere Artikel in "Kultur", "Land & Leute", "Aus den Gemeinden", "Sport", "Urbi exklusiv" sowie Kleinanzeigen und Stellenangebote - alles in allem 80 Seiten mit viel Information aus dem Bezirk.



Viel Spaß beim Lesen!