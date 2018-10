Donnerstag ist Anzeigertag

Morgen ist der Kitzbüheler Anzeiger nicht nur eine Zeitung mit geballter Information aus dem Bezirk, sonder auch ein Gutschein für einen Anzeiger-Burger

Einige Themen der Woche:

- In Going ausgeladen in St. Johann Standing Ovations: Markus Koschuh

- rätselhafter Investor rund um den Kirchdorfer Skilift

- mehr Bergunfälle: E-Bikes sind ein Mitgrund

- Diskussion um die Sperrstunde in Waidring

- der TÜPL in Hochfilzen verwandelte sich in ein riesiges Übungsgelände

und vieles mehr. Viel Freude beim Lesen!