In unserem Eventkalender findet ihr heute vier Theatertermine! Zur Premiere heute in Kitzbühel ist unsere Redakteurin selbstverständlich anwesend und wird nächste Woche berichten. In der aktuellen Ausgabe könnt ihr die Artikel zur Volksbühne Westendorf und Waidring lesen ... und weiteres Interessantes aus dem Bezirk, gerne auch im living Paper (APP) mit Fotogalerien und Videos!