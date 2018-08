Donnerstag ist Anzeigertag

„Jeder dritte Arbeitsplatz in Österreich hängt über Umwege mit dem Tourismus zusammen“, sagt Peter Zellmann und unterstreicht damit die Wichtigkeit des Tourismus für die Volkswirtschaft.

Diese Wichtigkeit erkennt man auch in dieser Ausgabe: wir berichten über den Tourismus Hoangascht (Herr Zellmann hat dort referiert), schreiben über das geplante Appartementhotel in Oberndorf, die Einstellung der Ermittlungen im Rahmen des Explorer Hotels in St. Johann, den neuen Bahnhof in Kirchberg, das ansteigende Tourismusbarometer, fünf Jahre Country Club in Reith aber natürlich auch über viele andere Themen aus unserm Bezirk. Viel Spaß beim Lesen: Print oder Online.