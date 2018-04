Donnerstag ist ANZEIGERTAG

Einige Themen dieser Woche:

- Kopftuchverbot: was sagen die Volksschulen im Bezirk

- chefansage.at: Leader-Region geht einen innovativen Weg

- Karl Koller ist 99 und kein bisschen leise

- was passiert mit dem Stausee in Kirchdorf

- auch Erpfendorf hat sein 13 Millionen EUR Projekt

- und vieles mehr ...