Donnerstag ist ANZEIGERTAG

Die Woche berichtet u.a. Elisabeth M. Pöll aus dem Kitzbüheler Gemeinderat und vom Tourismus Hoangascht und teilt uns ihr Sicht dazu mit, Johanna Monitzer sprach mit dem Mächen- und Frauenberatungszentrum in St. Johann und besuchte die Gemeindeversammlung in Jochberg, die Zeitkunstgalerie und war bei der Jubiläumsfeier von Kitzbühel Aktiv anwesend.



Margret Klausner berichtet aus Kössen über die Entscheidung des Altenwohnheimstandortes, von der Jugenrotkreuztagung in Kirchdorf und der Kameradschaftsbundsitzung in Fieberbrunn während sich Elisabeth Galehr nicht nur über wirtschaftliche Themen schlau machte sondern auch bei der Premiere der Volksbühne St. Johann vor Ort war. Stefan Adelsberger ist überall dort wo das runde Leder anzutreffen ist und Patrick Klingler hat bei den Missen nicht nur fotografiert sondern ein Video produziert. … und vieles weitere … Viel Spaß!