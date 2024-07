Dominic Thiem gibt emotionalen Kitzbühel-Abschied

8.500 Fans waren am heutigen „Thiems-Tag“ nach Kitzbühel gekommen, um ihren Dominic zu feiern. Gänsehaut war schon beim Einmarsch auf den Center Court garantiert.

Kitzbühel | Auch wenn der Niederösterreicher spielerisch heute nicht an die Erfolge anschließen konnte: „Kitzbühel wird immer in meinem Herzen bleiben“, meint er beim emotionalen Abschied am Platz.

Emotionen waren spürbar, der Wille auch - aber Dominic Thiem musste sich in seinem letzten Einzel-Auftritt in Kitzbühel einem sehr starken Thiago Augustin Tirante mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Hin und wieder blitzte die Klasse des Kitzbühel-Champions von 2019 noch auf, in diesen Momenten stand auch das Publikum auf den voll besetzten Rängen wie eine Mauer hinter Dominic Thiem. Der in einer ersten Reaktion auch von einem „sensationellen Abschied“ sprach, für den er richtig dankbar sei.



Swarovski-Gams als Dankeschön für 14 Jahre gemeinsame Kitzbühel-Geschichte

Nach dem Match wurde es für Dominic Thiem besonders emotional. Die Veranstalter des Generali Open ließen es sich nicht nehmen, ihren Star gebührend zu verabschieden. Die Ballkinder standen Spalier als dem Niederösterreicher eine Kitzbühel-Gams verziert mit hunderten Swarovski-Steinen für sein Lebenswerk überreicht wurde. „Unsere Geschichte ist in den letzten 14 Jahren eine gemeinsame hier beim Turnier. Wir sind zusammen gewachsen. Uns jetzt sportlich von Dominic zu verabschieden, berührt uns sehr und wir können nur danke sagen. Danke für alles, was du für uns und den Tennissport getan hast", erklärt ein sichtlich gerührter Turnierdirektor Alexander Antonitsch.



Thiems Verbindung mit Kitzbühel und dem Turnier ist eine außergewöhnliche: Außer 2017, 2020 und 2021 war der 31-Jährige hier jedes Jahr mit dabei. Alle Highlights aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, so vieles ist in den zwölf Teilnahmen passiert. „Kitzbühel war immer etwas Besonderes: An den Tag, an dem ich die ersten ATP-Punkte gemacht habe, werde ich mich immer erinnern. Auch das erste Finale vor tausenden Fans und natürlich der Turniersieg 2019 waren unvergessliche Erlebnisse. Und dann noch der unerwartete Finaleinzug im letzten Jahr, das war die Kirsche auf der Sahnetorte. Kitzbühel wird in jedem Fall immer in meinem Herzen bleiben.“



Bild: Überreichten die wertvolle Diament-besetzte Gams: v.l. Matthias Dallinger, Alexander Antonitsch, Florian Zinnagl, Markus Bodner, Herbert Günther. Foto: Alex Scheuber