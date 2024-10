Diskussionsrunde unter Bergsportlern

Der Alpenverein Kirchberg lud zur Vorpremiere der neuen Bergwelten-Sendung „Triumphe und Tragödien am K2“. Zahlreiche Interessierte ließen sich den spannenden Abend nicht entgehen.



Kirchberg | Rund 100 Gäste versammelten sich in gemütlicher Atmosphäre im Hotel Sonne, um den Film wie im Kino zu erleben. Die Idee dazu kam von Hotelier Willi Steindl, der bei seiner Besteigung des K2 von einem Filmteam begleitet wurde und bei dem sich eine Tragödie – der tödliche Absturz eines Hochträgers – ereignet hat.



Im Anschluss an die Filmvorführung lud Christine Prethaler, 1. Vorsitzende des Alpenvereins Kirchberg, zu einer spannenden Podiumsdiskussion. Den Fragen der Besucher stellten sich Extrembergsteiger Lukas Wörle, bekannt durch seine heldenhafte Rettung eines Hochträgers am Broad Peak, Hotelier und Bergsteiger Willi Steindl sowie der aus Film und Fernsehen bekannte Regisseur Franz Fuchs. Im Publikum saßen auch die Kameramänner Martin Stoni und Thomas Tscherne, die sich die Vorpremiere nicht entgehen lassen wollten.



Hinschauen statt Wegschauen wichtig

Nach einer kurzen Vorstellung der Gäste entwickelte sich eine interessante und lebhafte Diskussion, die durch die Beteiligung des Publikums bereichert wurde. Als zentrales Thema kristallisierte sich die Bedeutung des Hinschauens anstelle des Wegschauens heraus. Hilfe am Berg und im eigenen Umfeld, füreinander da sein und Empathie waren die zentralen Botschaften des Abends. Die Vorpremiere war ein voller Erfolg und bescherte den Gästen viele beeindruckende Momente und wertvolle Erkenntnisse.



Christine Prethalers Dank galt den Hauptprotagonisten des Abends: „Wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, sich zwischen Training, Vorbereitungen für die nächsten Projekte und Dreharbeiten Zeit zu nehmen. Aber eure Anwesenheit und Beiträge haben den Abend zu etwas ganz Besonderem gemacht.“



Die Veranstaltung des Alpenvereins hat gezeigt, dass es in Kirchberg eine sehr aktive Alpinszene gibt. Deshalb will man auch in Zukunft öfter zu Abenden, wie diesen, einladen. KA

Bild: Zufriedene Gesichter nach der Filmpremiere und dem anschließenden Diskussionsabend zeugen von einer beeindruckenden Zusammenarbeit von Bergsteigern, Kameramännern und Unterstützern. Foto: Teresa Aufschnaiter-Vötter