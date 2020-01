Diese Woche ist am Freitag Anzeigertag!

Diese Woche ist Freitag "Anzeigertag"

Am Freitag finden Sie in unserem Kitzbüheler Anzeiger u.a. folgende Themen:

- Die Feuerwehren können aufatmen

- Der Anzeiger wird 70 und sucht Altersgenossen

- 2020 ist wieder viel los im Bezirk!

- Gehen wir selbstbewusst in das neue Jahr

- „Dankeschön“ für langjährige Treue

- „SaitenWind“ präsentieren CD

- VST war wieder das „Christkind“

- Nachhaltig im Alltag

- Größte Volkskrippe im Leukental

- Lebensmitteltafel spendet Hoffnung

- Weihnachtspackerl auf Reisen

- URBI exclusiv

- 1.000 Starter beim Continentalcup

- Trabrennen am Dreikönigstag



.... viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, URBI exclusiv, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.