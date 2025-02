Diese Woche im Anzeiger!

Goinger wollen Kirchplatz neues Leben einhauchen - Genügend Sitzgelegenheiten und ein beeindruckendes Panorama reichen nicht aus, ist Goings Bürgermeister Alexander Hochfilzer überzeugt. Die Goinger starten daher ein ehrgeiziges Attraktivierungsprojekt für den bestehenden Kirchplatz. Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Bluttat in Fieberbrunn: Gutachten liegen vor

• St. Johanner Gemeinderat befasste sich in jüngster Sitzung mit geforderter Volksbefragung

• Weltrekord: 80 Lifte an einem Tag

• Fall Leon: Vater bricht Schweigen

• Projekt Bildungspass: Eine Lösung für die Fachkräftefrage

• Gelungene Vernissage in der Fieberbrunner „Galerie im Zentrum“

• Ein ehrgeiziges Schulprojekt in Uganda nimmt erste Formen an

• Erfolg auf der ganzen Linie für die Hopfgartener bei der Europameisterschaft am Penningberg



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.