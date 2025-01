Diese Woche im Anzeiger!

Die 85. Hahnenkamm-Rennen sind Geschichte, der beinahe schon gewohnte Wetter-Krimi ist ausgeblieben. Entsprechend glücklich war OK-Chef Michael Huber am Tag danach. Alles rund um das Hahnenkamm Rennen, welches wieder ein Quotenhit im Fernsehen war, lest ihr auf über 15 Seiten im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Egger investiert 80 Mio. Euro: Rohbau Kesselhaus & Turbinenhalle fertig

• Der Medicubus St. Johann gibt Einblick in sein Ausbildungsangebot

• Britische Gewerkschafter mit Protestaktion in Kitzbühel

• Auszeichnung als Familien-Skiregion: „Ein Meilenstein für das Pillerseetal“

• „Musik hören – Musik spüren“ begeisterte Menschen mit und ohne Demenz

• Preisgekrönter Erzählkünstler Kaiser-Mühlecker fesselte das Publikum

• Bundesgymnasium geht neue Wege

• Neuer Pferdestall in der Weitau

• Schüler ermittelten Futsal-Meister



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.