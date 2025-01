Diese Woche im Anzeiger!

Trauer in St. Jakob: Der „Kröpfllift“ wird eingestellt. Zum einen würde die notwendige Revision ein Vermögen verschlingen, zum anderen ist die Schneesicherheit nicht gegeben, bedauern die Betreiber.

Der „Kröpfllift“ ist zwar Geschichte, dafür gehen die Planungen für den Ausbau der Beschneiung auf der Buchensteinwand in die nächste Phase. – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Der Kaiserwinkl erstickt im Verkehr

• Gemeinden investieren Millionen in Schulen und Kindergärten

• Eigene Routen für Pistentouren

• Bergretter übten den Ernstfall

• Innovationsaward ging an „anewo“

• Christkindlmärkte mit gutem Fazit

• HAK-Absolvent mit Ingenieurstitel

• Eine Premiere für den Lehrerchor

• K&K-Philharmoniker begeisterten

• Rodel-Elite zu Gast in Hopfgarten

• Cirolini neuer Präsident beim FC Kitz



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.