Diese Woche im Anzeiger!

Trotz Vollbelegung in Kitzbühel, Jochberg und Aurach: Christian Harisch fordert neuerlich gesetzliche Grundlage für Arbeitswohnsitze: „Mehr als 20.000 Gäste sind nicht erfasst worden". – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

• Kolonnen überquerten Schwarzsee trotz Verbots

• BKH: 1.800 Patienten während der Feiertage behandelt

• Rodelunfälle häufen sich: 2.200 Verletzte jährlich

• Bevölkerung im Bezirk Kitzbühel um fast 300 Personen gesunken

• Serie Wirtschaftsbarometer: Schwere Last auf dem Mittelstand

• Bezirk mit tirolweit höchstem Anstieg bei der Arbeitslosigkeit

• In Hochfilzen lässt Hollywood grüßen

• Heimatbühne Kitzbühel: Intrigen und weibliche Verlockungen

• Pocherkapelle in neuem Glanz

• Erfolgreicher Auftakt zum 900-Jahr-Jubiläum

• Pferdeschlittenrennen lockte zahlreiche Besucher

• Katharina Brudermann löst WM-Ticket für Trondheim



