Diese Woche im Anzeiger!

Zwei kleinere Mitarbeiterhäuser sowie weiteres Riesen-Projekt auf der Kellerwiese sollen den Bedarf an Personalunterkünften abdecken. Kitzbühel segnet 277 neue Personalwohnungen ab. – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• St. Johann schnallt Gürtel enger

• Kitz: Rekordbudget verabschiedet

• Das Comeback der Feuerwerke

• Kaiserwinkl: Eine Ära ging zu Ende

• Das Aubad ist förderungswürdig

• Von St. Johann in den TV-Ballroom

• Schwarzenegger lädt zum Dinner

• Antoniuskapelle als Aufbahrungshalle

• Tennisdamen sind Europameisterinnen

• Welchen Preis hat Bequemlichkeit? Was Online-Shopping wirklich kostet.



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.