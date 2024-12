Diese Woche im Anzeiger!

Beim Kitzbüheler Anzeiger geht eine Ära zu Ende: Der legendäre Promi-Report „Urbi Exklusiv“ erscheint in dieser Ausgabe zum allerletzten Mal. Richard „Urbi“ Urbanek verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand. – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Reiher: Entnahme nicht genehmigt

• In Kitzbühel steht Weihnachtsfriede am Wunschzettel

• Andreas Schroll von der Feuerwehr Aschau - neuer Bezirksfeuerwehrkommandant

• Henri Country House ist eröffnet

• Unterrainer ist Top-50-Hotelier

• Dem Tourismus fehlen Fachkräfte

• Waidringer Kulturausschuss lud zum stimmungsvollen Benefiz-Kirchenkonzert

• Neuwahl bei Fieberbrunner Kapelle

• Pete Kilkenny, der Zeitungsmaler

• Die Eisprinzessin von Kitzbühel



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene