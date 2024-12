Diese Woche im Anzeiger!

Sie gehört zu den unfallträchtigsten Verkehrsknoten im Bezirk – die Egger-Kreuzung in St Johann. Jetzt rückt eine Entschärfung in greifbare Nähe. . – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• St. Johann: „Wau-Wau-Treff“ fürs Hundeglück

• Die Pillerseetaler hoben die Ortstaxe deutlich an

• St. Johanner Gemeinderat beschließt Austritt aus dem Tiroler Gemeindeverband

• Erste Tiroler Bio-Region gegründet

• Projekt „Workolution GenZ“: Junge Fachkräfte in der Region halten

• Bundesmusikkapelle St. Johann: Neues Jugendteam ist am Start

• Kunst von Gavis Mande in der „Galerie im Zentrum“ ausgestellt

• Heimatblätter: Fritz Astl (1944 – 2000) wurde der bedeutendste Politiker aus dem Bezirk

• Gams lang her! - Schüler des BG St. Johann schauen ins Archiv

• Taekwondo-Weltmeisterschaft endet mit historischem Meilenstein für Fieberbrunn

• Katharina Brudermann: Debüt mitten in der Weltspitze



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.