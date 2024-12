Diese Woche im Anzeiger!

Erzürnter Landwirt legt Loipe lahm. Im heurigen Winter gibt es keine Loipenverbindung von St. Ulrich nach Hochfilzen. Auslöser ist ein Zwist zwischen einem Grundbesitzer und der Gemeinde Hochfilzen. Auch in St. Ulrich gibt es Probleme. – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Kitzbühel: Kritik über Tourismus-Einladungen

• Jeden vierten Tag muss die Polizei Betretungsverbot aussprechen

• Eine „grüne Insel“ am Spitalsareal

• Lehrlingsgala der Wirtschaftskammer

• Musikant und Kapellmeister-Urgestein Alois Brüggl im Gespräch

• Kitzbühel und der Winter – ein Zusammenspiel, das die Menschen lieben.

• St. Johanner Tourismusschulen: Ausbildung zum Edelbrand-Experten

• Krippenausstellung in Mittelschule 2 in St. Johann

• Fotograf Markus Mitterer präsentierte Bildband

• Tischtennis für einen guten Zweck

• Kinderandacht mit einer Tiersegnung in Schwendt lockte viele Familien in die Pfarrkirche

• Gastkommentar von Maria Sevignani: Warum es an der Zeit ist, Arbeitszeit neu zu denken.



