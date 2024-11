Diese Woche im Anzeiger!

Das Thema Unterbürg und die Ablehnung einer Volksbefragung erhitzt nach wie vor die Gemüter. St. Johanns Bürgermeister Stefan Seiwald informiert über den aktuellen Stand der Dinge. „Freunde des Niederkaisers“ wurden vor Einbringung des Antrags auf Notwendigkeit der richtigen Formulierung hingewiesen. – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Polizei warnt: „Falsche“ Polizisten wieder aktiv

• Christina Brunner und Martina Pletzenauer wurden beim „Woman in Business Award“ geehrt

• Spenden über EUR 30.000: VST hilft mit Weihnachtsgaben

• Stadtspital: Neue Pläne für ein altes Gemäuer

• Kirchberg: Grundstein für das neue Blaulichtzentrum gesetzt

• Die Ära des Radweltcups in St. Johann geht zu Ende

• Neuer Brixentaler-Zehner startet

• Neubauer/Macheiner featuring Wolfgang Ambros

• Oberndorfer Musikanten im Zeichen des Umbruchs

• Hannes Royer bricht eine Lanze für heimische Landwirtschaft

• Der Fieberbrunner Martin Kogler begeistert mit seinem neuesten Film-Projekt

• Die beiden K.S.C. Athletinnen Lisa Hauser und Anna Gandler sind bereit



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.