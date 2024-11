Diese Woche im Anzeiger!

Geflüchtete kurzfristig umgesiedelt - GV Peter Schweiger kämpfte erfolglos für Verbleib von über 50 Ukrainern in Brixentalgemeinde – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Streuböden-Bahn: 200 Unterstützer finanzierten mit

• Tourismusverband St. Johann: Sommer übertraf den Winter

• Pläne für Top-Gondelbahn in St. Johann

• Zwei Brandeinsätze in zwei Tagen in der St. Johanner Bahnhofshalle

• Einsiedelei: Gastro-Konzept, Sanierung und Zufahrtslösung

• St. Ulrich: Bildungszentrum nimmt Formen an

• Rückholaktion für „Brixentaler“

• Standortmarketing Kitzbühel fix

• Bruckner traf Vivaldi in St. Johann

• Oberndorf/St. Johann: Projekt „Primary Nursing“ mit Erfolg abgeschlossen



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.