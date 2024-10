Diese Woche im Anzeiger!

Gewerbegebiet Unterbürg: Informationsabend mit heißen Debatten – Gesammelte Unterschriften für Volksbefragung werden derzeit geprüft – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• St. Johann: Herzkatheter-Untersuchungen können nicht vorgenommen werden.

• „Wohn Dahaom“: Einrichtung eines Infobüros ist in Planung

• Gewerbegebiet Unterbürg: Informationsabend mit heißen Debatten

• Kitzbühel: Immer wieder die Gams im Fokus

• TVB Wilder Kaiser: Ortstaxe erhöht, neue Marschrichtung vorgestellt

• Steinbacher Dämmstoffe: „Wir glauben an den Standort und haben gute Mitarbeiter"

• Fieberbrunn: Regionalität ins Licht gerückt

• Sparkasse: Re-Opening der Vorderstadt-Filiale

• „Hakenkreuz am Hahnenkamm“: NS-Zeit in Kitzbühel erforscht

• St. Johann: Nick fordert Johannes B. Kerner heraus

• Straßburg: Botschafterin ist ab sofort unterstützendes Schützenmitglied

• „Mein Gartenwunder“: Größter Kürbis war 1,26 Meter lang

• Verein der Runde: SK Waidring



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.