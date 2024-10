Diese Woche im Anzeiger!

Mietvertrag zwischen Stadt und ÖGK ist fixiert – Ablehnung durch Unabhängige Kitzbüheler. Spätestens 2026 sollen 15 ÖGK-Mitarbeiter, darunter vier Zahnärzte, ihre Tätigkeit aufnehmen. – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Schwarzsee: Der alte Pfahlbau steht auf sicheren Beinen

• Kitzbühel: Standortmarketing ist fix

• Westendorf: Vollversammlung des Tourismusverbandes Brixental

• St. Johann: Bäuerliche Gastgeber überzeugten

• Reith: Natalie Neumann lebt die Möglichkeiten der neuen, digitalen Arbeitswelt

• Jochberg: Grander „begießt“ 45-Jahr-Jubiläum

• Fieberbrunn: 60 Jahre geniale Metallbautechnik

• Cineale: Kino für Groß und Klein in St. Johann

• Oberndorf: Ein gemeinsames Herz für das Erz

• Bezirkslandjugendtag: Hopfgarten eroberte Leistungsfahne

• Kirchberg: Kinder- & Jugendschulungstag des Unterinntaler Trachtenverbandes

• Kitzbühel: • Nach 64 Jahren - Damen zurück auf Streif

• Verein der Runde: SC Going



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.