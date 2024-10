Diese Woche im Anzeiger!

Zehn Jahre Kampf um Pflasterung. Es sind harte Zeiten für St. Johanns Bürgermeister Stefan Seiwald – die Bevölkerung wächst und die Begehrlichkeiten werden mehr und das trotz angespannten Budgets. – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• Kitzbühel: Feines Trüffelaroma hüllte Stadtpark ein

• Gemeinden: In den Gemeinden muss der Rotstift angesetzt werden

• St. Johann: Info-Abend über „Wohn Dahoam“

• Fieberbrunn: Freibadareal wird rückgebaut

• Oberndorf: Asphaltierung Linderbrandweges erst im November

• Kleinkunst Kitzbühel: Neue Spielstätte auf Anhieb bewährt

• Oberndorf: Große Eröffnungsfeier für Huber Kitz Kamin

• Jeunesse-Konzertherbst: Lucia Mallaun und „Soaked in Colour“

• Fieberbrunn: Ärztegemeinschaft Rosenegg mit Notstromaggregat ausgestattet

• Gewinnspiele: Chance auf Gratiseintritt!

• Itter: Wasserprojekt für Generationen

• WSV St. Johann: Mit viel Herzblut und Motivation zum Erfolg

• Verein der Runde: FC Oberndorf



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.