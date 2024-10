Diese Woche im Anzeiger!

Nationalratswahlen 2024: Politisches Erdbeben erfasste auch den Bezirk Kitzbühel – Zugewinne für FPÖ, NEOS und SPÖ – die Volkspartei und die Grünen fuhren deutliche Verluste ein. Kein Abgeordneter aus dem Bezirk Kitzbühel – Mehr dazu im aktuellen Kitzbüheler Anzeiger

Weitere Themen der Woche

• VST Kitzbühel: „Betroffenen wird direkt geholfen“

• St. Johann: Medizinische Versorgung wird unter die Lupe genommen

• Hochfilzen: Österreich führend in der Gebirgsausbildung

• St. Johann: 120.000 Euro in die Tribünen des Koasastadions investiert

• Erpfendorf: Tag der offenen Tür bei Stöckl Beton

• Fuck Up Night: Auch Stolpern bringt uns weiter

• Zeitkunst Galerie: Neue Ausstellung des Künstlers Janz Franz

• Sound & Vision: Vier Tage Film, Musik und Tanz

• Kitzbühel, St. Johann, Jochberg: Lange Nacht der Museen

• Gewinnspiele: Chance auf Gratiseintritt!

• St. Ulrich: Neuer Pfarrer trat den Dienst an

• Fieberbrunn: Neues Rüstlöschfahrzeug gesegnet

• Hopfgarten: „soi HUB“ – Eine neue Plattform

• Kirchberg: Diskussionsrunde unter Bergsportlern

.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.