Diebstahl in der St. Adolari Kirche

Im Zeitraum vom 03.04.2018 bis 10.04.2018, 09.00 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter das am Hauptaltar der „St. Adolari Kirche“ in St. Ulrich am Pillersee an der dortigen „Maria Loretto Statue“ aus dem Jahr 1750 abgehängte Jesuskind.

St. Ulrich | Die gestohlene Skulptur hat eine Größe von ca. 40 bis 50 cm. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Fieberbrunn unter der Telefonnummer 059133 / 7202 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Bearbeitende Dienststelle: PI Fieberbrunn