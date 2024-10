Die vielen Farben der Musik

Mit einem bunten Musikabend eröffnete „Soaked in Colour“ die Herbst-Jeunesse Konzertreihe in der Alten Gerberei in St. Johann.



St. Johann | Mit einer gefühlvollen und berührenden Johannes Brahms Sonate e-moll op. 38 beeindruckte die junge St. Johanner Lucia Mallaun gleich zum Einstieg als „start-up“ den voll besetzten Saal.



Es gab „Bravo!“-Rufe des Publikums für die junge Musikerin, die förmlich mit der Musik und ihrem Violoncello verschmolz. Begleitet wurde sie von einer hochprofessionellen Mariela Rabl-Konstantinova am Klavier.



Mit dem Hauptact „Soaked in Colour“ ging die Wanderung durch die Musikgeschichte farbenfroh weiter. Mezzosopranistin Isabel Pfefferkorn erzählt: „Ich bin Synästhetikerin, ich verbinde Zahlen, Buchstaben, Musik und Gefühle mit Farben. So ist das Programm entstanden. Vor meinem inneren Auge ergibt es ein buntes Gesamtbild.“



Der Farbenwechsel reichte von Robert Schumann über Georges Bizet und Tom Waits bis zu Harold Arlens „Over The Rainbow“ und dem krönenden Abschluss mit Adeles „Skyfall“.



Die vier genialen Cellisten Paul Handschke, Zoltàn Despond, Sandro Meszaros und Samuel Niederhauser war die Freude am Spiel ins Gesicht geschrieben, nicht nur die Besucher genossen das Konzert sichtlich in vollen Zügen.



Das Highlight war der gemeinsame Auftritt zur Zugabe, als Lucia Mallaun mit „Soaked in Colour“ thematisch zum Abend passend das Lied „Colours of the World“ zum Besten gab. Ein wunderbarer Abend, geprägt von der unbändigen Freude an den vielen Schattierungen der Musik.



Mit „Schrammelbach“ findet am 16. November eine weitere Veranstaltung statt. Mehrere Infos zum Gesamtprogramm unter www.jeunesse.at. Elisabeth Standl

Bild: Zur Zugabe wurde Lucia Mallaun (rechts) in den Reigen der Celli von „Soaked in Colour“ aufgenommen. Foto: Elisabeth Standl