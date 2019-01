Die richtige Ausbildung fürs Leben

Schule oder Arbeit? Geld verdienen oder weiter strebern? Oftmals stellt sich mit 14 in der 4. Klasse die Frage, wie man seine Zukunft weiter gestalten soll. Für viele Jugendliche in dieser Zeit eine schwierige Frage. Einige Schülerinnen und ihre LehrerInnen standen Jugendlichen bei zahlreichen Veranstaltungen mit Rat und Tat zur Seite, um sie über die Ausbildung an der HAK/HAS Kitzbühel zu informieren, Tipps zu geben und ihnen bei der Entscheidung zu helfen.



Kitzbühel | Vier Jahre Oberstufe im Gymnasium oder doch ein Jahr länger in einer berufsbildenden Schule wie der Handelsakademie? Oft ist der längere Weg der schnellere, denn das zusätzliche Jahr bringt viele Vorteile!



MaturaPLUS ...



Praxis und abgeschlossene Berufsausbildung kombiniert mit der Reifeprüfung bringen alle Möglichkeiten: Studium und fertige Berufsausbildung zum Geld verdienen: Mit einer HAK-Matura überhaupt kein Problem.



Ob man dann lieber im Groß- oder Einzelhandel einsteigen möchte, bleibt einem dabei völlig selbst überlassen.



Möchte man dann doch lieber das „Office managen“ oder Klienten in Vermögensfragen helfen, so kann man auch direkt als Büro- oder Bankkauffrau/-mann – praktisch mit abgeschlossener Lehre – einsteigen.



Ein eigenes Unternehmen gründen? Mit der Unternehmerprüfung, die automatisch angerechnet wird, kein Problem! Und, und, und...



Praxiserfahrung wird groß geschrieben



Die fünfjährige HAK und die dreijährige Handelsschule sind berufsbildende Schulformen: Der Praxisnähe und der Anwendbarkeit des Gelernten wird ein großer Stellenwert verliehen. Zum einen müssen die Schülerinnen und Schüler im Laufe der fünf Jahre 300 Praxisstunden leisten, 150 sind es in der dreijährigen HAS.



Hier wird die ausgezeichnete Möglichkeit geboten, Gelerntes in der Arbeitswelt umzusetzen und zusätzlich sein Taschengeld aufzubessern: Ferienjob also nicht nur ein „Kann“, sondern Pflicht für jeden!



Richtig entscheiden!



Schlaflose Nächte wird die Entscheidung nicht bringen: nachfragen, ausprobieren, hinein schnuppern hilft! Je mehr Informationen gesammelt wurden, umso besser die Entscheidungsgrundlage für die richtige Ausbildung fürs Leben.

Die HAK/HAS Kitzbühel ist sicher eine gute Wahl!



Text: Jugendredaktion HAK Kitzbühel (JuRed dieser Ausgabe: Suzana Jotanovic, Nina Kirchner, Eva Reifmüller), Foto: Eva Reifmüller