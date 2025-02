Die ersten Auftritte vor Publikum

Wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten an der Landesmusikschule St. Johann und der Expositur Fieberbrunn sind, zeigten einmal mehr die Semester- und Außenstellenkonzerte.



St. Johann | Im Kaisersaal konnte Musikschulleiter Martin Rabl zu Beginn des Konzertabends das Schülerblasorchester der Landesmusikschule St. Johann ankündigen. Dann folgte ein bunter Reigen an musikalischen Hochgenüssen mit Werken von großen Komponisten - von Ludwig van Beethoven bis Carl Maria von Weber. Ebenso beeindruckend waren die gesanglichen Darbietungen, die perfekten Auftritte verschiedener Ensembles bis hin zu Volksmusik und Pop. Das Grande Finale gestalteten das Streichensemble und die neugegründete BigBand der Landesmusikschule.



Auch in St. Ulrich beeindruckten vor allem die jungen Musiktalente, die erst nach wenigen Ausbildungsmonaten ihre Lernerfolge im Rahmen des Kinderkonzerts auf der Bühne zum Besten gaben. Anschließend brillierten die Musikschüler der zweiten und dritten Ausbildungsstufen mit souveränen Darbietungen.



Auf beiden Bühnen musizierten Kinder und Jugendliche aller Fachgruppen. Freunde und Familien belohnten die Vortragenden mit großem Applaus und genossen die besonderen Konzerte. Die freiwilligen Spenden verwendet der Musikschul-Unterstützungsverein für die Anschaffung von neuen Musikinstrumenten. rw

Bild: Das Streichensemble begeisterte im Kaisersaal. Foto: Wörgötter