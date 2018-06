Die besten jungen Tischler des Landes

Die Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam warSchauplatz für den Landeslehrlingswettbewerb der Tischler mit starker internationaler Beteiligung.



Bezirk, Absam | Insgesamt 64 Lehrlinge aus der Schweiz, Südtirol, Ungarn und Tirol sowie Schüler der HTL Imst kämpften mit Präzision, Sauberkeit und Geschwindigkeit um den Sieg.



Zwei Itterer Tischlereitechniker top



Im Lehrberuf Tischlereitechnik hatten zwei Top-Talente vom Lehrbetrieb Tischlerei Decker in Itter die Nase vorn: Kevin Berger holte sich den Sieg im Schwerpunkt Produktion, David Decker im Schwerpunkt Planung. Die Landessieger vertreten Tirol beim Bundeslehrlingswettbewerb in Kufstein. Im Heereslogistikzentrum in St. Johann ist man ebenfalls sehr stolz auf zwei Preisträger:



„Bronze“ für Lehrlinge Heereslogistikzentrum



Die beiden dort tätigen Lehrlinge Sarah Maria Wagner aus Schwendt (2. Lehrjahr) und Josef Hauser aus St. Ulrich (3. Lehrjahr) konnten sich aufgrund ihres Ergebnisses im Vorentscheid für die Tyrol Skills qualifizieren.



Seit vielen Jahren werden in der Tischlerei des Heereslogistikzentrums Lehrlinge ausgebildet. Dessen Kommandant Martin Dagn sowie das Ausbildungspersonal zeigten sich stolz auf die Ergebnisse der in St. Johann tätigen Lehrlinge.



Die TyrolSkills-Ergebnisse im Detail:

1. Lehrjahr Tischler: 1. Platz: Robin Wurzacher, Tischlerei Franz Mariacher, Virgen; 2. Platz: Emanuel Walder, Tischlerei Andreas Gardner, Außervillgraten; 3. Platz: Daniel Mitterdorfer, Tischlerei Georg Kassewalder, Sillian.

2. Lehrjahr Tischler: 1. Platz: Mathias Gantschnig, Gabriel Forcher TischlereigmbH, Lienz; 2. Platz: Florian Moser, Tischlerei Franz Strasser, Lienz; 3. Platz: Sarah Maria Wagner, BMLVS Heereslogistikzentrum, St. Johann.

3. Lehrjahr Tischler: 1. Platz: Manuel Steidl, Tischlerei Alfred Perfler, Außervillgraten; 2. Platz: Fabian Fohringer, Tischlerei Decker GmbH, Itter; 3. Platz: Josef Hauser, BMLVS Heereslogistikzentrum, St. Johann.

4. Lehrjahr Tischlereitechnik Schwerpunkt Produktion: 1. Platz: Kevin Berger, Tischlerei Decker Gmbh, Itter; 2. Platz: Kathrin Ladstätter, Wetscher GmbH, Fügen; 3. Platz: Philipp Gross, Holzmanufaktur und Vitrinenbau Auer GmbH, Innsbruck.

4. Lehrjahr Tischlereitechnik Schwerpunkt Planung: 1. Platz: David Decker, Tischlerei Decker GmbH, Itter; 2. Platz: Stefan Hirzinger, Tischlerei Schipflinger KG, Kirchberg, 3. Platz: Alexander Wittmann, Helmuth Hehenberger Möbel & Innenausbau KG, Brixen.

Bild: So sehen Sieger aus: David Decker (Sieger Tischlereitechnik Schwerpunkt Planung), Robin Wurzacher (Sieger Tischler, 1. Lehrjahr), Mathias Gantschnig (Sieger Tischler, 2. Lehrjahr), Kevin Berger (Sieger Tischlereitechnik Schwerpunkt Produktion) und Manuel Steidl (Sieger Tischler, 3. Lehrjahr). Foto: WK/Die Fotografen