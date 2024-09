Die Zukunft der Bauern im Fokus

Die Stärkung der heimischen Landwirtschaft und der Kampf gegen den Wolf waren die wesentlichen Themen des Bauernbund-Sommergesprächs mit rund 250 Teilnehmern in Westendorf.



Westendorf | „Es muss uns auch in Zukunft gelingen, dass unsere heimischen Bauernfamilien ihre Höfe und Almen zukunftsfit gestalten und nachhaltig bewirtschaften können. Es darf nicht sein, dass unsere Bauern durch Auflagen, Überregulierung und überbordender Bürokratie in die Knie gezwungen werden“, erklärte Bauernbund-Bezirksobmann Georg Wurzenrainer. Seine Worte wurden von Landesobmann und LH-Stellvertreter Josef Geisler untermauert. „Wir dürfen nicht müde werden, das Bewusstsein für den Stellenwert gesunder und regionaler Ernährung zu schaffen.“



Hinsichtlich des Wolfs betonte Geisler, „am Tiroler Weg der raschen Entnahmemöglichkeit per Verordnung weiterhin festhalten zu wollen“. Geisler: „Von Anzeigen diverser selbsternannter Tierschutzorganisationen werde ich mich nicht beirren lassen. Höchst problematisch wird es jedoch, wenn jetzt eine NGO aus der weit entfernten Großstadt Wien einen betroffenen Almbauern in Osttirol klagt. Sie haben keine Ahnung von der harten Arbeit unserer Almbauern und verfolgen nun einen Menschen, der noch dazu gerade einen Teil seiner Herde verloren hat. Eine Vorgehensweise, die für mich letztklassig und aufs Schärfste zu verurteilen ist.“ Die gute Zusammenarbeit mit der Jägerschaft, die im Kampf gegen den Wolf eine ganz wesentliche Rolle spielt, sei ihm jedoch ein großes Anliegen. Der Kampf gegen Wolf und Bär werde nur dann gelingen, wenn die Bauern starke politische Vertreter auf allen Ebenen haben, so Geisler im Hinblick auf die bevorstehenden Nationalratswahlen Ende September. „Wir brauchen starke Stimmen in den Parlamenten in Wien und Brüssel, sonst werden wir uns mit unseren Anliegen nur schwer Gehör verschaffen können.“ KA

Bild: Bauernbund-Politiker waren zu Gast bei Familie Hirzinger am Obermanharthof in Westendorf. Foto: Bauernbund