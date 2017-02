Die Westendorfer räumten ab

Das Musikskirennen des Musikbezirkes Brixental bildet nach dem Bezirksmusikfest und der Generalversammlung den Schlusspunkt für die Musikkapelle Westendorf.



Westendorf | Im vorigen Jahr war Westendorf der Austragungsort des Musikfestes und am vergangenen Wochenende erfolgte der Start des Skirennens auf der Strecke Talkaser in Westendorf.



130 Musikanten in 14 Klassen und aus allen Musikkapellen des Musikbezirkes waren am Start. Dabei räumten die Westendorfer fünf Siegerpokale ab, gefolgt von den Jochbergern mit drei Siegen. Die Musikkapelle Itter und Brixen brachten es auf jeweils zwei Klassensiege, je einmal schrieben die Auracher und die Kirchberger an.



Die Tagesbestzeiten bei den weiblichen Teilnehmerinnen gingen an Titelverteidigerin Greta Schermer von der BMK Brixen und mit gleicher Zeit an die Schülerin Anna Feller von der BMK Itter. Bei den Herren war der Westendorfer Vereinsobmann Jakob Hirzinger der Schnellste.



In der Mannschaftswertung siegte die BMK Westendorf vor der BMK Kelchsau und der BMK Aurach. Das nächste Bezirksskirennen geht dann in Kirchberg über die Bühne, da die BMK Kirchberg auch als Ausrichter des Bezirksmusikfestes 2017 fungiert. ersi



Die Klassensieger:

Anna Feller – BMK Itter; Martin Feller – BMK Itter; Verena Mayr – KMK Jochberg; Mathias Mauerlechner – KMK Jochberg; Matthias Hain – BMK Westendorf; Günther Hechenberger – BMK Aurach; Anneliese Schießl – BMK Kirchberg; Jakob Hirzinger – BMK Westendorf; Sandra Markl – KMK Jochberg; Andreas Walter – BMK Westendorf; Greta Schermer – BMK Brixen i.Th.; Andreas Hollaus – BMK Brixen i.Th.; Katharina Andretter – BMK Westendorf; Jakob Hirzinger jun. – BMK Westendorf.



Mannschaftswertung:

1. BMK Westendorf (Jakob Hirzinger, Jakob Hirzinger jun., Manuel Hauser, Andreas Walter, Anna Walter).

2. BMK Kelchsau (Lukas Haas, Andreas Schroll, Kaspar Astner, Armin Fuchs, Carola Astner).

3. BMK Aurach (Günter Hechenberger, Johannes Erber, Anton Vötter, Marina Vötter, Hannes Empl).

Bild: Die Tagesbesten: Anna Feller (Bildmitte) und Greta Schermer mit gleicher Zeit sowie Jakob Hirzinger. Foto: ersi