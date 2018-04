Die Top 3 Events fürs Wochenende

Wir haben für Sie die Top 3 besten Veranstaltungen für dieses Wochenende gesucht und gefunden.

„Symphony of Life“

Ein magisch-musikalischer Abend erwartet sie am 6. Und 7. April um 20 Uhr im Kirchdorfer Dorfsaal. Bei dem Motto „Symphony of Life“, welches unter der Ausführung der Bundesmusikkapelle Kirchdorf steht, werden mehrere Stücke aufgeführt die nicht nur die Ohren sondern auch die Seele berühren sollen. Mit Geschichte, Mythen und Legenden werden Sie den ganzen Abend musikalisch begleitet. Karten sind bei allen Muskanten sowie bei der Raiffeisenbank Kirchdorf/Erpfendorf oder beim Tourismusverband in Kirchdorf erhältlich.

Ausstellung zum Jubiläum

In Kitzbühel feiert der Verein Kitzbühel aktiv sein 30-jähriges Jubiläum mit deiner Gemeinschaftsausstellung. Stattfinden wird die Veranstaltung am 6. April um 19 Uhr im Festsaal der LMS Kitzbühel. Es wartet auf Sie eine Vernissage die von der Kulturlandesrätin Beate Palfrader eröffnet wird. Auch das menschliche Wohlergehen wurde nicht vergessen und für Speis und Trank ist gesorgt. Anschließend ist die Ausstellung noch am 7. und 8. April von 10 bis 17 Uhr zu besuchen sein.

Lauschen und Plauschen

Ein fröhlich nettes „Lauschen und Plauschen“ erwartet sie am Samstag dem 7. April um 16 Uhr in der Alten Gerberei. Edith Gasteiger wird für die großen und die kleinen ihre Harfe spielen. Für Kinder heißt es diesmal nicht stillsitzen sondern entspanntes herumkrabbeln während die Erwachsenen ihren Kaffee und Kuchen bei einem gemütlichen „Plausch“ genießen. Mehr Infos unter www.muku.at. Ricarda Aigner