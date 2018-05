Die Schlagerwelt zu Gast

Die Schlagerwelt ist zu Gast in Kitzbühel: Seit Tagen wird mit den Künstlern, die Showmaster Florian Silbereisen in seiner Eurovisions-Live-Show am kommenden Samstag auf Schloss Kaps begrüßen wird, eifrig gefilmt.



Die Bilder von diesen Außenaufnahmen werden in Silbereisens Live-Sendung (ab 20.15 Uhr im Ersten und im ORF), aber auch in seiner 90-Minuten-Musiksendung, die voraussichtlich am 22. Juni auf BR, MDR und NDR ausgestrahlt wird, gezeigt. Wir dürfen gespannt sein! Fotos: Rass