Die Roboter marschierten wieder

Bereits zum sechsten Mal fand in Oberndorf der Roboterworkshop statt, der von der Gemeinde Oberndorf in Zusammenarbeit mit IFIT – Institut zur Förderung des IT-Nachwuchses – organisiert wurde.



Oberndorf | Auch heuer nahmen wieder 14 Kinder aus Oberndorf und Umgebung teil. Roboterautos wurden gebaut, Computerspiele selbst entworfen und programmiert. Dieser Kurs soll die Kinder und Jugendlichen in die Welt des Programmierens einführen und sie fit für eine Zukunft, in der der Computer allgegenwärtig ist, machen.



Bei der Abschlusspräsentation konnte das erworbene Wissen den Eltern, Geschwistern, Familienmitgliedern und Freunden präsentiert werden. Foto: Trabi