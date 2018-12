Die Rennsaison hat begonnen

Die neue Landescup-Saison startete am vergangenen Wochenende mit einem Riesentorlauf und einem Slalom.



Sölden | Am 15. und 16. Dezember fanden die ersten Landescuprennen der Alpinen Schüler mit 153 Startern in Sölden statt. Vom Bezirk Kitzbühel wurden 19 Läufer für die beiden Bewerbe nominiert.



Bei strahlendem Sonnenschein und klirrend kalten Temperaturen wurde am Samstag ein Riesentorlauf in zwei Durchgängen ausgetragen.



Gleich drei Schüler aus dem Bezirk standen als Zweitplatzierte am Podest. Valentina Rings-Wanner (KSC) in der Klasse U14, Amelie Leitner-Hölzl (SC Westendorf) und Felix Endstrasser (SC Waidring) in der Klasse U16. Christoph Pöll (KSC) erreichte mit drittbester Laufzeit im zweiten Durchgang noch den guten fünften Platz (U16).



Schwierige Verhältnisse beim Slalom



Nach kurzem Schneefall in der Früh wurde am Sonntag der Slalom ausgetragen. Die Pistenverhältnisse waren dadurch nicht ganz einfach. Daher gab es in den zwei Durchgängen sehr viele Ausfälle. Von den 19 Bezirk-Startern sahen nur sieben das Ziel.



Einen weiteren Top-Platz erreichte als Vierte Amelie Leitner-Hölzl. Lukas Scharf wurde Fünfter in der Klasse U14 und sichert sich damit die Auszeichnung als Speedy (Schnellster des jüngeren Jahrgangs).



Ergebnisse

Riesentorlauf: U14 w. (Jg. 2005/06): 2. Valentina Rings-Wanner, KSC; 8. Lisa Millinger, SC St. Johann; 13. Simona Pöll, KSC (5. im jüngeren Jahrgang). U16 w. (Jg. 2003/04): 2. Amelie Leitner-Hölzl, SC Westendorf; 20. Zoe Zass, SC Westendorf. U14 m.: 11. Kilian Naderhirn, SC Kirchberg; 14. Luca Foidl, SC Waidring; 17. Florian Rainer, SC Fieberbrunn; 18. Florian Teplan, SC Oberndorf; 19. Lukas Scharf, SC Westendorf, (4. im jüngeren Jahrgang). 22. Luis Tönig, SC St. Johann; 29. Johannes Fuchs, SC Brixen. U16 m.: 2. Felix Endstrasser, SC Waidring; 5. Christoph Pöll, KSC; 17. Nikolaus Attensam, KSC; 19. Christian Kaufmann, KSC; 25. Johannes Schmid, SC Kössen.

Slalom: U14 w.: 8. Valentina Rings-Wanner, KSC; 20. Simona Pöll, KSC. U16 w.: 4. Amelie Leitner-Hölzl, SC Westendorf; 7. Zoe Zass, SC Westendorf (2. im jüngeren Jahrgang). U14 m.: 5. Lukas Scharf, SC Westendorf – Speedy; 13. Florian Teplan, SC Oberndorf; 17. Luis Tönig, SC St. Johann.

Bild: Lukas Scharf, Amelie Leitner-Hölzl und Felix Endstrasser holten sich Podestplätze beim Auftakt im Landescup. Foto: Sylvia Pöll