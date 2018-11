Die Profiurlauber Herbstkreuzfahrt

Ende Oktober fand die erste begleitete Gruppenreise der beiden Profiurlauber Kati Pletzer-Ladurner und Michael Ladurner statt.



St. Johann | Mit einem eigens gecharterten Bus ging es sehr zeitig in der Früh für die kleine Reisegruppe nach Venedig. Die Ausfahrt aus der Lagunenstadt Venedig war ein absolutes Highlight. „Ich habe bereits eine Weltreise auf dem Schiff gemacht, aber das war eine meiner schönsten Ausfahrten, welche ich bisher bei Kreuzfahrten erlebt habe,“ so Silvia Ladurner.



Weiter ging es am nächsten Tag zur ältesten Stadt der Adria, nach Split. Einige Gäste gingen auf die Suche nach den Game of Thrones Schauplätzen, andere genossen das Flair der Altstadt. Nach Italien und Kroatien, ging es am nächsten Tag nach Montenegro.



Die beiden mittelalterlichen Altstädte Kotor und Budva mit ihren schmalen Gassen, kleinen Restaurants und Geschäften sind absolut sehenswert. Die Ausfahrt aus der Bucht von Kotor mit ihrer Fjord ähnlichen Landschaft war das nächste Highlight.



Am Seetag wurde die Sonne am Schiff genossen. Die Fahrt durch die Straße von Messina und entlang von Sizilien, vorbei am Stromboli und den äolischen Inseln war beeindruckend. Den vorletzten Tag verbrachte die Gruppe in Rom – neben dem Trevi Brunnen, der spanischen Treppe, der Sixtinischen Kapelle und dem Kolosseum wurde auch der Petersplatz besucht.



Mit ihrer beeindruckenden Auf­machung ist die MSC Sinfonia das perfekte schwimmende Ho­tel für diese Route. Nach vielen lustigen gemeinsamen Stunden war die Kreuzfahrt in Genua zu Ende und es ging wieder mit dem Bus nach Hause. „Die beiden Profiurlauber Kati und Michael haben sich sehr um uns gekümmert und alles sehr gut organisiert. Die Route und die MSC Sinfonia waren toll. Mit den beiden Profiurlaubern zu verreisen macht Spaß und ruft nach Wiederholung“, so Burgi Taxer, die Gewinnerin der MSC Kreuzfahrt.



Auch den beiden Profiurlaubern Kati und Michael hat es großen Spaß gemacht. Nach positiven Feedbacks ihrer ersten zwei Gruppenreisen (MSC Kreuzfahrt und Citytrip Rom) sind „Die Profiurlauber“ bereits in der Planung ihrer Produkte für nächstes Jahr. P.R.

Bild: Die Profiurlauber Michael Ladurner (re.) und Kati Pletzer-Ladurner (4. v.l.) begleiteten ihre erste Gruppenreise persönlich. Foto: Die Profiurlauber